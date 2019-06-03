В ЕК назвали плюсы катания на велосипедах

Езда на велосипеде способна принести счастье, а также улучшает окружающую среду, такого мнения придерживается Еврокомиссия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник, 3 июня, отмечается всемирный день велосипеда.

"В международный день велосипеда, мы благодарим всех велосипедистов за то, что они делают улицы и дороги Европы более здоровыми и зелеными. А для всех остальных: катание на велосипеде делает вас счастливыми, попробуйте!", - говорится в сообщении ЕК в Twitter.

Еврокомиссия работает над интеграцией велосипедов в транспортную политику Евросоюза, в том числе в области безопасности движения, говорится в её материалах. В странах ЕС существуют станции аренды этого вида транспорта на улицах.

"Езда на велосипеде является эффективным способом использования дорогого и дефицитного пространства в городах, а также здоровым, экологичным и дешевым (способом перемещения - ред.). Она обладает огромным потенциалом, когда мы видим, что почти половина всех автомобильных поездок в городах составляют менее пяти километров", - отмечается также в этих материалах.

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