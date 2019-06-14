Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei

14 июня 2019 04:03 (UTC+04:00)

Власти Великобритании рекомендуют британским телекоммуникационным компаниям соблюдать осторожность при использовании оборудования китайской Huawei с учетом предупреждений от США, сообщил в четверг журналистам министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании Джереми Райт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, поскольку США приняли решение в отношении Huawei относительно недавно, Великобритания должна "сделать шаг назад и тщательно подумать о них, прежде чем принимать окончательное решение".

"Для телекоммуникационных компаний это означает, они должны принимать свои решения со всей должной осторожностью", - отметил министр.
В случае если будет принято решение о запрете, то компаниям придется отказаться от продукции Huawei.

В настоящее время Великобритания не спешит принимать запрет на устройства Huawei по рекомендации США. Как ранее заявлял замглавы МВД Бен Уоллес, правительство все еще обсуждает ситуацию с Huawei и не приняло окончательного решения.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

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