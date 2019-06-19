В Нидерландах 14 подростков пострадали из-за удара молнии в военном лагере

19 июня 2019 21:16 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 подростков пострадали в результате удара молнии в военном тренировочном лагере в Нидерландах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила газета De Telegraaf.

По ее данным, инцидент произошел в среду утром на военной базе в городе Оссендрехт (провинция Северный Брабант). Молодые люди от 16 до 18 лет проходили трехдневный курс военной подготовки в рамках школьной программы. Во время удара молнии они тренировались на улице, отмечает издание.

Один из пострадавших получил серьезные ранения, его отправили в госпиталь в Антверпене на вертолете. Остальные получили медицинскую помощь в местных больницах.

"В настоящее время мы выясняем, в чем состояла тренировка и почему было принято решение проводить ее на улице", - приводит газета комментарий местной полиции.

Ранее в провинции объявили желтый уровень опасности из-за грозы, отмечает издание.

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