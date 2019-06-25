Новый премьер Британии вступит в должность 24 июля

25 июня 2019 22:16 (UTC+04:00)

Новый премьер-министр Великобритании вступит в должность 24 июля, сообщил официальный представитель канцелярии премьера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник правящая британская Консервативная партия сообщила, что имя нового партийного лидера и премьер-министра будет названо 23 июля, по завершении процедуры почтового голосования во второй половине дня 22 июля.

"Новый премьер должен вступить в должность во второй половине дня 24 июля", - сказал журналистам представитель канцелярии.

На пост партийного лидера и премьера претендуют экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.

Как только новый лидер будет определен, королева Великобритании Елизавета Вторая попросит его сформировать новое правительство. Процесс назначения министров будет быстрым – кандидатуры членов кабинета премьеру не нужно согласовывать с парламентом. Для успешной работы с депутатами и формирования большинства в палате общин новому главе правительства предстоит договориться о сохранении парламентской коалиции с североирландскими юнионистами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон намерен в случае избрания премьером создать рабочие места для 20 тыс. полицейских
Другие страны 14:48
Кандидат в британские премьеры Хант пообещал довести расходы на оборону до $68 млрд в год
Европа 12:59
Борис Джонсон не готов участвовать в теледебатах, на которые его вызвал Джереми Хант
Другие страны 24 июня 16:41
Лондон опасается, что военный конфликт США с Ираном может начаться из-за случайности
Другие страны 24 июня 12:04
Азербайджан и Турция закупают в Туркменистане хлопковую продукцию
Бизнес 24 июня 09:12
Джереми Хант пообещал до последней капли крови защищать единство Великобритании
Европа 24 июня 05:08
Лента новостей
Боевики обстреляли 12 населенных пунктов в двух сирийских провинциях
Арабские страны 23:06
Пентагон: США хотят "закрыть дверь для конфликта и открыть дверь для дипломатии" с Ираном
США 22:41
В Азербайджане растет производство стройматериалов
Бизнес 22:00
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха ответил министру иностранных дел Армении
Нагорно-карабахский конфликт 21:54
В Белом доме сменили пресс-секретаря
США 21:39
В Азербайджане выросли взносы медицинского страхования
Бизнес 21:10
Посол Польши завершил дипломатическую миссию в Азербайджане
Политика 20:56
В Баку полиция ведет просветительскую работу среди водителей и пешеходов (ФОТО)
Общество 20:51
В Азербайджане запущена новая электронная система Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда
Экономика 20:35