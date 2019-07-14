Глава МИД Великобритании о возможных последствиях провала переговоров по Brexit

14 июля 2019 13:15 (UTC+04:00)

Провал переговоров по вопросу заключения нового соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза приведет королевство к досрочным всеобщим парламентским выборам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава МИД Великобритании Джереми Хант, участвующий в избирательной гонке за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, написал в обращении к своим однопартийцам, которое было опубликовано в воскресенье газетой The Daily Telegraph.

"Прошу вас голосовать "головой", а не только "сердцем". Неправильный подход к переговорам и мы получим выборы, а не Brexit", - сказал он, предупредив о перспективе прихода к власти Лейбористской партии во главе с "самым опасным ультралевым лидером" Джереми Корбином.

По словам Ханта, "самый быстрый способ" реализовать Brexit, заключается в том, чтобы предложить парламенту такую "сделку, которую он примет".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября 2019 года.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля. Помимо Ханта в ней участвует бывший глава Форин оффиса евроскептик Борис Джонсон, который является главным претендентом на победу.

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