Глава британского Минфина заявил, что стране не грозит рецессия

10 августа 2019 03:19 (UTC+04:00)

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за 7 лет сократился во II квартале текущего года. С таким прогнозом Джавид выступил в пятницу вечером в интервью 4-му каналу британского телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ни на секунду не допускаю [того, что британская экономика движется к рецессии]. Я не жду рецессии, и ни один ведущий эксперт не ожидает ее, как и независимый Банк Англии, который также не ждет рецессии, - сказал Джавид. - Знаете почему? Во-первых, потому что фундаментальные показатели остаются очень хорошими. С 2010 года экономика страны выросла на 19% благодаря упорной работе британского народа, а рабочими местами сейчас обеспечено больше людей, чем когда-либо раньше".

Джавид объяснил снижение ВВП Великобритании во II квартале на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом высоком уровнем неопределенности вокруг Brexit, который новое правительство намерено осуществить до 31 октября. Несмотря на то что премьер-министр Борис Джонсон заявляет о своем стремлении заключить с Брюсселем новую сделку об условиях дальнейшего сотрудничества сторон, в ЕС не выражают готовности пересматривать проект того соглашения, который ранее согласовала предшественница Джонсона Тереза Мэй и который был трижды отклонен британским парламентом. Таким образом, растет вероятность Brexit без сделки, чреватого долгосрочными негативными последствиями для британской экономики.

Как в пятницу заявил Би-би-си канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, правительство уже проделало большое количество работы по подготовке к Brexit. Именно Гоуву Джонсон поручил координировать подготовку к жесткому сценарию Brexit.

Новый премьер в пятницу распространил письмо, адресованное британским госслужащим, в котором заявил, что подготовка к Brexit без сделки должна быть для них "главным приоритетом". Он повторил, что страна выйдет из ЕС до 31 октября "при любых обстоятельствах", в связи с чем "срочная подготовка к возможности выхода из ЕС без сделки" будет первостепенной по важности задачей для его правительства на ближайшие месяцы.

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