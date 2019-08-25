При столкновении небольшого самолета и вертолета на Мальорке погибли три человека

25 августа 2019 17:53 (UTC+04:00)

Небольшой самолет столкнулся в воскресенье с вертолетом на испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Diario de Mallorca.

По ее информации, в результате случившегося погибли не менее трех человек, есть пострадавшие. На месте инцидента работают пожарные. Причины столкновения пока не уточняются.

По данным телеканала Sexta, при аварии погибли пять человек - двое членов экипажа вертолета и трое находившихся на борту самолета.

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