В Польше начались парламентские выборы

13 октября 2019 09:22 (UTC+04:00)

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы. Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Избирательные участки открылись в 7.00 и закроются в 21.00. Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll. В случае непредвиденных обстоятельств в законодательстве предусмотрена возможность продления работы отдельных избирательных участков.

Депутаты сейма избираются по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу. Избирательный порог составляет 5% для партий и 8% для коалиций. Выборы членов сената проходят по 100 одномандатным округам.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в голосовании имеет право принять участие 30111281 избиратель.

Для проведения выборов создано 27415 участков для голосования. В том числе 329 за границей и пять на кораблях. Больше всего заграничных участков откроется в США - 48, Великобритании - 54, Германии - 23.

Из подсчетов госизбиркома следует, что на выборах в сейм за одно место будут бороться 11 человек на место. На 460 депутатских мандатов претендуют 5112 кандидатов. Рекордная конкуренция зафиксирована на округе №33 в городе Кельце в центральной Польше. Здесь за 16 мандатов борются 210 кандидатов.

Конкуренция на выборах в сенат значительно ниже. На 100 мест претендуют 278 кандидатов. При этом в 42 округах из 100 зарегистрированы только по два кандидата, в 41 - три кандидата, в 14 – четыре и в трех – пять кандидатов.
Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата парламента участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.

В борьбу за депутатские мандаты включились девять политических партий и объединений.

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