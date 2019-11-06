В ЕС считают соглашение правительства Йемена и сепаратистов важным шагом на пути к миру

6 ноября 2019 06:40 (UTC+04:00)

Государства Евросоюза рассматривают подписанное во вторник международно признанным правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС) соглашение как важный шаг на пути к миру в этой стране и в регионе в целом. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник вечером на сайте внешнеполитической службы ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Заключение йеменским правительством и ЮПС соглашения, достигнутого в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии, является важным шагом на пути к разрядке напряженности и миру в Йемене и в регионе. Сегодня эта страна стала ближе к заключению всеобъемлющего и выработанного путем переговоров мирного соглашения, способного положить конец нынешнему конфликту, в результате которого в Йемене разразился крупнейший в мире гуманитарный кризис", - отмечается в тексте.

В ЕС призвали стороны конфликта возобновить работу под эгидой ООН и обеспечить участие всех жителей арабской республики в процессе примирения. Со своей стороны Евросоюз пообещал продолжить оказание поддержки специальному посланнику генерального секретаря ООН по Йемену Мартину Гриффитсу.

Примирительное соглашение, в частности, предусматривает формирование единого правительства в составе 24 министерских портфелей, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Его состав должен быть представлен не позднее чем через 30 дней с момента подписания документа.

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