Туск считает, что Великобритания станет аутсайдером после Brexit

Великобритания станет аутсайдером в мире, если покинет Евросоюз, однако Brexit все еще можно отменить. Такое мнение высказал уходящий глава Евросовета Дональд Туск, выступая в среду вечером в Колледже Европы в Брюгге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания после ухода (из ЕС - прим. ТАСС) станет аутсайдером, второсортным игроком, в то время как основное поле битвы будет занято Китаем, Соединенными Штатами и Европейским союзом, - утверждает он. - Один из моих английских друзей, вероятно, прав, когда с грустью говорит, что Brexit - это настоящий конец Британской империи".

Глава Евросовета подчеркнул, что "только как часть единой Европы Великобритания может играть глобальную роль". "Только вместе мы можем противостоять, без каких-либо комплексов, величайшим державам этого мира. На самом деле, я могу сказать то же самое о Германии или Франции. И весь мир это знает. Я слышал то же самое в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Южной Африке", - отметил он.

По мнению Туска, Brexit все еще обратим. "Возможно ли еще вернуться назад? Ханна Арендт (немецко-американский философ еврейского происхождения, основоположница теории тоталитаризма - прим. ТАСС) говорила, что вещи становятся необратимыми только тогда, когда люди начинают так думать. Поэтому единственные слова, которые приходят мне на ум сегодня, это: не сдавайтесь. В этом матче у нас было добавленное время, мы уже играем в дополнительное время, возможно, дело даже дойдет до пенальти?", - сказал он.

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