Туск считает, что Великобритания станет аутсайдером после Brexit

14 ноября 2019 03:04 (UTC+04:00)

Великобритания станет аутсайдером в мире, если покинет Евросоюз, однако Brexit все еще можно отменить. Такое мнение высказал уходящий глава Евросовета Дональд Туск, выступая в среду вечером в Колледже Европы в Брюгге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания после ухода (из ЕС - прим. ТАСС) станет аутсайдером, второсортным игроком, в то время как основное поле битвы будет занято Китаем, Соединенными Штатами и Европейским союзом, - утверждает он. - Один из моих английских друзей, вероятно, прав, когда с грустью говорит, что Brexit - это настоящий конец Британской империи".

Глава Евросовета подчеркнул, что "только как часть единой Европы Великобритания может играть глобальную роль". "Только вместе мы можем противостоять, без каких-либо комплексов, величайшим державам этого мира. На самом деле, я могу сказать то же самое о Германии или Франции. И весь мир это знает. Я слышал то же самое в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Южной Африке", - отметил он.

По мнению Туска, Brexit все еще обратим. "Возможно ли еще вернуться назад? Ханна Арендт (немецко-американский философ еврейского происхождения, основоположница теории тоталитаризма - прим. ТАСС) говорила, что вещи становятся необратимыми только тогда, когда люди начинают так думать. Поэтому единственные слова, которые приходят мне на ум сегодня, это: не сдавайтесь. В этом матче у нас было добавленное время, мы уже играем в дополнительное время, возможно, дело даже дойдет до пенальти?", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британская Консервативная партия опережает лейбористов за месяц до выборов
Другие страны 12 ноября 22:55
Франция возглавит подготовку европейских армий к совместным действиям
Европа 12 ноября 17:28
Страны ЕС договорились усилить возможности предупреждения о ракетной угрозе
Европа 12 ноября 16:32
Лондон надеется на скорейшее разрешение конфликта в Боливии
Другие страны 11 ноября 18:24
Главы МИД Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана
Ядерная программа 11 ноября 12:36
Великобритания и ОАЭ закупают в Туркменистане продукцию нефтепереработки
Энергетика 11 ноября 09:21
Лента новостей
Премьер Индии призвал БРИКС активизировать торговое и инвестиционное партнерство
В мире 03:20
Эрдоган: Турция приобретет ЗРК Patriot, если от США поступит выгодное предложение
Турция 02:53
В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса
Другие страны 02:21
В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавшие
Турция 02:05
Трамп и Эрдоган поручили ключевым министрам проработать ситуацию с С-400
США 01:54
Ибрагимович объявил об уходе из "Лос-Анджелес Гэлакси"
Спорт 01:39
Силы PYD/YPG в Сирии являются террористами - Эрдоган
Турция 01:35
Полиция не пустила членов партии Эво Моралеса в парламент Боливии
Другие страны 01:15
Президент Ильхам Алиев: Необходимо проложить железную дорогу в Гусарский район
Политика 00:49