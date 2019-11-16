МВД Франции мобилизует силы в 53-й день протеста "желтых жилетов"

МВД Франции принимает меры для обеспечения порядка в 53-й день протеста "желтых жилетов", которые намерены в субботу отметить первую годовщину их движения, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Только в Париже будут мобилизованы не менее 2,5 тыс. жандармов и полицейских из спецподразделений, к которым присоединятся и несколько тысяч муниципальных полицейских.

МВД, как и в предыдущие месяцы, отказывается приводить какие-либо цифры, чтобы не раскрывать тем самым свои планы противодействия протестующим. По данным телеканала, в Париже и парижском районе отозваны из отпусков и отгулов все полицейские, также из других регионов к столице перебрасываются дополнительные силы. Префектура полиции Парижа объявила, что в центральной части города создаются несколько зон, в которых манифестации категорически запрещены. Это район Елисейских Полей и расположенного рядом Елисейского дворца, площадь Звезды-генерала де Голля, на которой находится Триумфальная арка, кварталы Сената, Национального собрания, Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра), собора Парижской Богоматери.

Также под особый контроль берутся площадь Трокадеро, расположенная на противоположном берегу Сены от Эйфелевой башни, районы Венсенского и Булонского лесопарков.

"Желтая ночь"

Все ограничительные меры будут действовать не только в субботу, но и воскресенье. Рядом организаций "желтых жилетов" уже поданы заявки на три крупных манифестации в Париже, на которые ими получено разрешение от префектуры.

В то же время одна из группировок призывает блокировать в субботу движение по западной части парижской кольцевой дороги "Переферик". Такие незаконные действия предпринимались радикалами "желтых жилетов" и ранее - и достаточно быстро пресекались полицией.

Со стороны радикалов раздаются также призывы устроить "желтую ночь" - занять целый ряд площадей и улиц в Париже еще до того, как выдвинутся крупные подразделения сил правопорядка. Также планируется перейти к новой тактике, заимствованной у движения протеста "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) - месяц назад те оккупировали на несколько часов крупный торговый центр на юго-востоке Парижа. В социальных сетях уже фигурирует ряд названий и адресов крупных магазинов, которые могут подвергнуться оккупации манифестантами.

Источник в парижской полиции сообщил агентству АФП, что они "ожидают, что суббота будет трудным днем", ведь в город вместе с манифестантами могут прибыть 200-300 радикалов, плюс 100-200 человек из крайне левых французских группировок. По данным Бэ-эф-эм, о своем намерении участвовать в акции протеста на Елисейских полях заявили в социальных сетях более 5 тыс. человек. Еще около 7 тыс. высказали свою заинтересованность участвовать в дне протеста в столице.

Организаторы этой акции на Елисейских полях, получившей кодовое название Acte 53, советуют манифестантам снять желтые жилеты, чтобы незаметно проникнуть в эту зону Парижа, где манифестации строго запрещены.

Всего в стране "желтые жилеты" намерены провести не менее двух сотен акций, в том числе в таких крупных городах, как Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант и Тулуза.

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