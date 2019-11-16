В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта

16 ноября 2019 05:45 (UTC+04:00)

В Лондоне, из Даличской галереи, попытались украсть две картины Рембрандта с выставки "Rembrandt's Light", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полицейские оперативно прибыли на место после того, как поздно вечером в среду сработала сигнализация. Злоумышленников задержать не удалось, во время погони один из них распылил неизвестное вещество в лицо офицеру. Полотна голландского художника позже обнаружили в разных местах галереи. Сейчас проводится расследование.

"Какое-то время выставка и галерея будут закрыты, чтобы полицейские смогли тщательнее все проверить", — заявил сотрудник музея.

В галерее не уточнили, какие именно полотна попытались украсть злоумышленники.

В экспозиции, открывшейся 4 октября, представлено 35 работ Рембрандта, среди которых "Ужин в Эммаусе" (Лувр), "Филемон и Бавкида" (Национальная галерея искусства Вашингтона), "Девушка, купающаяся в реке" (лондонская Национальная галерея) и другие.

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