В Чехии разбился спортивный самолет

Одномоторный спортивный самолет разбился в субботу близ города Литомержице на севере Чехии, пилот погиб. Об этом сообщила журналистам представитель полиции республики Алена Бартошова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сверхлегкий одномоторный самолет рухнул в реку Эльба, - сказала она. - Пилот погиб. Катастрофа произошла близ населенного пункта Крешице у города Литомержице".

Расколотый фюзеляж самолета был обнаружен водолазами на дне Эльбы. Подводные поиски продолжались три часа. На место ЧП доставлен понтонный кран, с помощью которого обломки машины, в кабине которой находится тело летчика, будут подняты на берег.

Причины крушения спортивного самолета пока не установлены. Создана комиссия экспертов, которая расследует обстоятельства произошедшего.

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