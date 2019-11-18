В заключительном туре отбора ЧЕ-2020 по футболу сборная Албании уступила французам

БАКУ /Trend/ - Сборная Франции в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года победила албанцев со счетом 2:0 . Встреча проходила в Тиране.

Голы: Корентен Толиссо (9-я минута) и Антуан Гризманн (30-я минута).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.