В заключительном туре отбора ЧЕ-2020 по футболу сборная Албании уступила французам

18 ноября 2019 02:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборная Франции в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года победила албанцев со счетом 2:0 . Встреча проходила в Тиране.

Голы: Корентен Толиссо (9-я минута) и Антуан Гризманн (30-я минута).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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