Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Иран и Сирию

18 ноября 2019 09:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Сирию, Иран, а также саммит НАТО, который состоится в Лондоне в начале декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили дальнейшие шаги относительно Ирана и Сирии, а также предстоящую встречу лидеров НАТО в Лондоне", - сказано в сообщении.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

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