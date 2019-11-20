Джонсон признался, что восторгается всеми лидерами стран ЕС

20 ноября 2019 03:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон признался, что восторгается всеми 27 лидерами стран - членов Евросоюза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил во вторник, отвечая на вопрос ведущей телеканала ITV во время дебатов с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.

"Мне нравятся лидеры ЕС, все 27, потому что мы с ними заключили фантастическую сделку [по Brexit]", - сказал лидер правящей Консервативной партии Джонсон в ответ на просьбу рассказать о том, каким иностранным лидером он восхищается больше всего.

Корбин в свою очередь назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что тот "пытается объединить мир".

Теледебаты проходили в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

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