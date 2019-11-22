Ангела Меркель: Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией

22 ноября 2019 16:48 (UTC+04:00)

Хорошие отношения с Россией в интересах Германии, несмотря на расхождения в политике, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Выступая на съезде своей партии Христианско-демократический союз, Меркель напомнила, что Германия в следующем году будет председательствовать в Совете ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В эти времена речь идет о Европе, о сильной Германии и сильной Европе. Европа должна действовать едино. Например, когда мы говорим о стандартах безопасности для 5G, то я сегодня говорила (избранной главе Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен сказала, что мы должны это единым образом регулировать в Европе, потому что делать это на внутреннем рынке бессмысленно", - заявил Меркель.

Она отметила, что перед Германией "стоит столько вызовов и вопросов потому, что мир стоит перед серьезным проблемами, а вопрос, какое место должна занять Европа, не решен".

"Кто бы мог подумать 10-20 лет назад, я во всяком случае нет, что многосторонний подход в международных делах окажется под угрозой, что нам придется бороться за открытую и справедливую торговлю. Кто мог подумать, что будут споры с Россией. Кто бы мог подумать, что у нас будут такие сложности в переговорах и с США?", - продолжила канцлер.

Она подчеркнула, что в связи с этим ХДС необходимо работать "над тем, чтобы мы как Германия вносили свой вклад в Европейский Союз, который выступает за многосторонний подход в мире".

"Когда мы выступаем за добрососедские отношения с Россией, это в наших интересах, несмотря на сложности", - заявила Меркель.

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