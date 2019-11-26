В Албании сотни человек пострадали в результате мощного землетрясения

26 ноября 2019 09:31 (UTC+04:00)

В Албании в результате мощного землетрясения пострадали сотни человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал Exit.

Ранее о толчках магнитудой 6,4 недалеко от Тираны сообщила Геологическая служба США (USGS).

Как уточняют местные СМИ, сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру.

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса.

В местные больницы обратились уже сотни человек, их точное количество пока неизвестно.

Сведения о жертвах не поступали.

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