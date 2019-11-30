В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

30 ноября 2019 00:18 (UTC+04:00)

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спасательные службы уже прибыли на место. Дополнительные детали инцидента не сообщаются.

Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту.

Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы. В полиции не исключили, что случившееся могло быть терактом.

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