В Италии более 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

15 декабря 2019 14:45 (UTC+04:00)

Почти 54 тысячи человек были эвакуированы в воскресенье утром в городе Бриндизи на юге Италии, где 2 ноября обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это самая крупная операция по эвакуации людей в Италии за все послевоенное время.

По распоряжению городских властей в Бриндизи была создана так называемая "красная зона", пребывание в которой категорически запрещено до полного окончания операции военных саперов. Люди, проживающие в этой зоне, начали покидать свои дома еще накануне. К 8 часам утра все жители этих районов были эвакуированы. В обеспечении данной операции принимали участие около тысячи сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

Английская бомба времен Второй мировой войны, сброшенная на Бриндизи вероятно в 1941 году, была найдена во время строительных работ по расширению местного кинотеатра "Андромеда". Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, ее обезвреживанием в настоящее время занимается группа военных саперов в составе 15 человек. Боеприпас будет вывезен за пределы города и в понедельник взорван в специально подготовленном карьере.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лидеры Италии, Франции и Германии согласовали совместную декларацию по Ливии
Европа 13 декабря 17:49
В Италии объявили "желтый" уровень метеоопасности
Европа 13 декабря 16:32
Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовки работников авиатранспорта
Европа 13 декабря 11:38
Итальянская STM Technologies поставит оборудование в Узбекистан
Строительство 11 декабря 11:07
Азербайджан станет крупнейшим поставщиком энергоносителей в Италию с вводом в эксплуатацию TAP - посол
Энергетика 9 декабря 13:30
В Центральной Италии произошло землетрясение
Европа 9 декабря 11:07
Лента новостей
На вооружение ВС Турции поступят дроны-камикадзе нового поколения
Турция 15:01
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди, туман
Общество 14:32
В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение
Происшествия 14:11
На Филиппинах один ребенок погиб в результате землетрясения
Другие страны 13:53
USAID вложило $5,5 млн в сельское хозяйство Азербайджана
Финансы 13:29
Американка из-за ошибки банка стала богаче на $37,2 млн
США 13:22
Реформы в сельском хозяйстве развивают весь бизнес - замминистра (ФОТО)
Бизнес 13:07
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
Арабские страны 12:42
Турция увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Казахстан
Турция 12:28