В Италии более 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

Почти 54 тысячи человек были эвакуированы в воскресенье утром в городе Бриндизи на юге Италии, где 2 ноября обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это самая крупная операция по эвакуации людей в Италии за все послевоенное время.

По распоряжению городских властей в Бриндизи была создана так называемая "красная зона", пребывание в которой категорически запрещено до полного окончания операции военных саперов. Люди, проживающие в этой зоне, начали покидать свои дома еще накануне. К 8 часам утра все жители этих районов были эвакуированы. В обеспечении данной операции принимали участие около тысячи сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

Английская бомба времен Второй мировой войны, сброшенная на Бриндизи вероятно в 1941 году, была найдена во время строительных работ по расширению местного кинотеатра "Андромеда". Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, ее обезвреживанием в настоящее время занимается группа военных саперов в составе 15 человек. Боеприпас будет вывезен за пределы города и в понедельник взорван в специально подготовленном карьере.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.