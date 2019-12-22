Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции

22 декабря 2019 04:41 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что колониализм был большой ошибкой Франции. Такое мнение французский лидер, находящийся с визитом в Кот-д'Ивуаре, высказал в субботу во время пресс-конференции с президентом этого африканского государства Алассаном Уаттарой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики", - сказал Макрон. В этой связи французский лидер призвал "открыть новую страницу общей истории".

Макрон прибыл в Кот-д'Ивуар в пятницу вечером. Президента в трехдневной поездке сопровождает министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и начальник Главного штаба ВС Франсуа Лекуантр.

В заключительный день своей поездки французский лидер намерен сделать трехчасовую остановку в столице Нигера для встречи с нигерийским коллегой Махамаду Иссуфу. Ожидается, что Макрон также примет участие в церемонии, посвященной памяти более 70 военнослужащих, погибших при атаке боевиков на расположение армейских сил.

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