"Аталанта" разгромила "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

22 декабря 2019 19:11 (UTC+04:00)

Футболисты "Аталанты" обыграли "Милан" со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы в матче забили Алехандро Гомес (10-я мниута), Марио Пашалич (61), Йосип Иличич (63 и 72) и Луис Муриэль (83).

"Милан" потерпел поражение с крупным счетом в чемпионате Италии впервые с сентября 2017 года, когда на выезде уступил "Лацио" со счетом 1:4. В предыдущий раз "Милан" проигрывал с разницей в пять голов в мае 1998 года, тогда команда из Милана в гостях проиграла "Роме" (0:5) во встрече первенства страны.

"Аталанта" поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко в 17 матчах. "Милан" идет десятым, имея в активе 21 очко после 17 встреч.

В следующем туре "Аталанта" сыграет дома с "Пармой", а "Милан" на домашнем поле примет "Сампдорию". Обе встречи пройдут 6 января.

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