В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов

Сотрудники центра вторичной переработки отходов в британском городе Мидсомер Нортон вернули найденные 15 тысяч фунтов стерлингов паре, которая случайно выбросила коробку с деньгами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщение о необычной находке поступило от коммунальщиков в полицию графства Сомерсет и Эйвона еще в ноябре, однако правоохранительные органы обнародовали эту информацию только месяц спустя. Сотрудники центра в Мидсомер Нортон, который занимается сбором и переработкой отходов, наткнулись на коробку с предметом быта, где была спрятана еще одна коробка, в которой, как выяснилось, находились деньги. Полиция при помощи записей с камер видеонаблюдения установила людей, которые выбросили коробку. Они рассказали правоохранительным органам, что убирали в районе городе Бат дом недавно умершего родственника и отвезли несколько пакетов и предметов в пункт переработки.

"Они упомянули о том, что родственник был известен тем, что прятал деньги в неожиданных местах в доме, но, несмотря на это, их поразили детали о найденных 15 тысяч фунтов наличными", - сообщает полиция в Facebook.

Полиция поблагодарила сотрудников центра по переработке, "без внимательного отношения, порядочности и помощи которых семья никогда не узнала бы о деньгах", и правоохранительные органы "никогда бы не смогли вернуть им их как раз к Рождеству".

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