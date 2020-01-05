В Австрии заявили о кибератаке на МИД

5 января 2020 18:11 (UTC+04:00)

МИД Австрии в ночь на воскресенье подвергся кибератаке, власти республики не исключают, что за ней может стоять некое государство, говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"IT-системы министерства иностранных дел в данный момент являются целью серьезной кибератаки. Проблему быстро распознали и срочно предприняли контрмеры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что был создан координационный комитет, задействованы все соответствующие федеральные ведомства.

"Исходя из тяжести и способа атаки, нельзя исключать, что речь идёт о нацеленной атаке со стороны государства. В прошлом некоторые европейские страны уже становились целью схожих атак", - говорится в сообщении.

Несмотря на предпринятые меры безопасности, австрийские власти не гарантируют стопроцентной защиты, но заверяют, что предусмотренные защитные механизмы задействованы на всех уровнях.

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