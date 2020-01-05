НАТО потвердило проведение экстренного заседания по ситуации в Ираке

НАТО подтвердила проведение экстренного заседания Североатлантического совета по ситуации в Ираке 6 января в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генсек НАТО принял решение созвать послов [государств] НАТО после консультаций со странами альянса. Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник 6 января", - сообщили в пресс-службе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Отмечалось, что заседание намечено на 15:00.

Как отметили агентству в НАТО, на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.

4 января НАТО приостановила работу своей миссии в Багдаде по подготовке иракских военных из-за опасений о безопасности своих инструкторов.

Североатлантический совет - важнейший орган принятия политических решений НАТО. Он состоит из постоянных представителей от стран - членов альянса и проводит заседания, как правило, раз в неделю. Примерно раз в полгода встречи проводятся на уровне министров иностранных дел и обороны.

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