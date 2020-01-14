В Болгарии после инцидента с пострадавшим пиротехником обнаружили склад взрывчатки

В Болгарии один человек пострадал при взрыве тротиловой шашки в городе Ветове, который находится в области Русе на реке Дунай. По данным местной администрации, инцидент произошел в понедельник во дворе у пострадавшего, который работал пиротехником, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет Болгарское национальное радио, взорвалась 400-граммовая тротиловая шашка. В ходе расследования в доме у пострадавшего было обнаружено еще 11 кг тротила и 8 кг аммонита. Дополнительные подробности в связи с происшествием будут представлены по окончании расследования.

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