Ученые выяснили, что пчелы и шмели не любят слишком сладкий нектар

Британские биологи выяснили, что пчелы и шмели предпочитают разбавленный нектар, так как густой сироп гораздо сложнее "выгрузить" в соты с будущим медом после возврата в улей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кембриджского университета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шмелям приходится поддерживать баланс между питательностью нектара и тем, как быстро его можно выпить. Как мы знаем, густой и липкий сироп крайне тяжело пить, но представьте, что вам еще пришлось выплюнуть его назад через соломинку. Пчелам и шмелям приходится учитывать то, как много энергии они не только получают, но и тратят на добычу пищи", - сказал Джонатан Паттрик - биолог из Кембриджского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Животные и насекомые собирают нектар двумя способами, в зависимости от устройства их ротового аппарата и истории эволюции. С одной стороны, бабочки, колибри и муравьи просто всасывают в себя сладкую жидкость, не прибегая к каким-либо ухищрениям. Они в принципе не могут питаться более густым нектаром из-за его высокой вязкости.

С другой стороны, летучие мыши, шмели и пчелы могут пользоваться тем, что густой нектар прилипает к их языку. Благодаря этому, они могут быстро погружать его в жидкость и вынимать обратно, повторяя операцию до тех пор, пока не насытятся.

Девять лет назад биоматематики измерили скорость сбора нектара и теми, и другими существами и обнаружили, что и для тех, и для других есть некая идеальная концентрация сахара, которая делает его поглощение максимально быстрым. Для бабочек и колибри этот показатель составляет 33%, а для пчел и шмелей - 52%.

Руководствуясь этой идеей, Паттрик и его коллеги изучили то, какой нектар предпочитают пить обычные британские шмели (Bombus terrestris), а также проверили, как употребление сиропа разной концентрации влияло на жизнь этих насекомых.

В частности, их заинтересовало не только то, как быстро пчелы и шмели могут пить густой нектар, но и избавляться от него при возвращении в улей. Для ответа на этот вопрос ученые подготовили несколько вариаций искусственного нектара, разбавив сахарный сироп разными количествами воды, а также собрали своеобразный искусственный улей, куда насекомое могло "складировать" собранный сладкий раствор.

Наблюдая за перемещениями шмелей между искусственными "цветами" с этим нектаром и колонией, а также постоянно взвешивая насекомых, ученые открыли несколько любопытных закономерностей, о существовании которых раньше никто не подозревал.

В частности, шмели предпочитали пить нектар не с "оптимальными" 52% сахара, а его разбавленную версию с 33% долей углеводов. Это, как показали дальнейшие наблюдения, было связано с тем, что шмели испытывали огромные сложности с "выгрузкой" нектара из своего тела, а также тратили заметно больше энергии на всю процедуру сбора и доставки сиропа в улей.

"Когда нектар был довольно жидким, шмель мог выплюнуть его всего за несколько секунд и начать обратный полет к месту его сбора. Если же он был густым, ему приходилось сильно напрягаться, тратя на эту процедуру более минуты", - пояснил Паттрик.

Все это, как считают ученые, хорошо объясняет то, почему все существующие цветы вырабатывают нектар, концентрация сахара в котором очень далека от предположительно "идеальных" 52%. Эту особенность опылителей, как отмечают ученые, следует учитывать при создании новых сортов культурных растений, а также в рамках усилий по восстановлению популяций пчел и шмелей, чья численность резко сократилась в последние годы.

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