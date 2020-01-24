В немецком Рот-ам-Зе открыли стрельбу, есть погибшие

24 января 2020 17:18 (UTC+04:00)

Неизвестный открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в Twitter местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально издание Focus Online сообщало о шести погибших. Инцидент произошел около 12:45.

В полиции отметили, что стрелок задержан.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Германия провели деловые переговоры
Бизнес 09:08
Меркель прибыла с визитом в Стамбул
Турция 01:25
Узбекистан будет сотрудничать с крупнейшим немецким ж/д оператором
Транспорт 23 января 14:56
Конференция в Берлине призвала создать единое правительство Ливии
В мире 20 января 00:40
Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта
Арабские страны 19 января 23:37
Помпео прибыл в Берлин на конференцию по ливийскому конфликту
США 19 января 05:39
Лента новостей
BNA предупредило пассажиров и водителей
Транспорт 18:04
МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с опасной ситуацией в Китае
Политика 18:02
Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" (ВИДЕО)
Общество 17:23
Утверждены генпланы восьми городов Азербайджана — госкомитет
Экономика 17:02
Бакинская фабрика запустила новую линейку кондитерской продукции
Экономика 17:02
Важный акцент от Президента Ильхама Алиева. В Давосе напомнили миру о приоритетах внешней политики Баку
Политика 17:01
Мы рассматриваем Азербайджан как нашего важного, стратегического партнера на Кавказе - Михаил Швыдкой
Политика 17:01
Александр Лукашенко рассказал о разногласиях с Россией
Беларусь 16:51
Власти Китая запретили туристическим агентствам продавать путевки
Китай 16:38