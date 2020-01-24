Во Франции на заседании кабмина представили проект пенсионной реформы

24 января 2020 18:27 (UTC+04:00)

Проект реформы пенсионного законодательства, спровоцировавшей во Франции акции протеста и забастовки, представлен в пятницу на заседании кабинета министров страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что мы представили законопроект на заседании кабинета министров. Этот проект соответствует устремлениям, объявленным президентом (Французской) Республики (Эммануэлем Макроном) в ходе его президентской кампании - о создании универсальности, о том, чтобы французы… имели равные права. Он предложил создать универсальную пенсионную систему, убрав 42 различных пенсионных режима, которые действуют сейчас", - сказала министр здравоохранения и солидарности страны Аньес Бузен.

Проект реформы состоит из пяти частей и 65 статей.

Предложенная властями страны реформа стала причиной самой крупной за последнее время общенациональной забастовки во Франции, начавшейся 5 декабря. Причиной для неё стали положения реформы, в частности, увеличение пенсионного возраста и лишение некоторых категорий работников привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Представление законопроекта также прошло на фоне многочисленных акций протеста в различных городах Франции. Так, в Париже возобновилась забастовка общественного транспорта, из-за чего закрыто или нарушено движение метрополитена. Также серьезно нарушено железнодорожное сообщение и за пределами столицы. Помимо забастовки, в Париже также проходит масштабное шествие противников реформы, участие в котором, по данным профсоюза CGT, составляет 350-400 тысяч человек. За безопасностью на акции следят усиленные наряды полиции и жандармерии.

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