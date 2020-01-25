Для острова в Ирландии разыскиваются смотрители с навыками выживания

На юго-западе Ирландии у побережья графства Керри расположен остров Грейс-Бласкет, нуждающийся в смотрителях. Они должны быть готовы к суровым погодным условиям и отсутствию электричества, передает Trend со ссылкйо на РИА Новости.

Смотрителям острова нужно будет управлять небольшим кафе и тремя коттеджами, в каждом из которых могут разместиться семь человек. Рабочий сезон – с апреля по октябрь 2020 года.

На Грейс-Бланкет нет электричества. Вместо него – свечи и печки, отапливающие дома. Горячей воды нет, а за холодной надо идти к роднику. Еще на острове всегда дуют сильные ветра.

Владельцы недвижимости Алиса Хейл и Билли О`Коннор в своем объявлении в соцсетях подчеркнули, что они разыскивают кандидатов с базовыми навыками выживания.

Несмотря на сложность работы, объявление вызвало ажиотаж: на заявку уже откликнулись 27 тысяч человек со всего мира.

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