В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В понедельник в Чехии были госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус, двое из них лежат в больницах в Моравско-Силезском крае, один - в Злинском и еще один - в Южно-Чешском краях, сообщил в понедельник вечером, выступая по государственному ТВ, глава республиканского минздрава Адам Войтех, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

"В течение понедельника в Чехии были госпитализированы четыре пациента с подозрением на заболевание коронавирусом. Двое госпитализированных мужчин вернулись недавно из туристических поездок в Китай, одна молодая женщина из КНР приехала сюда в гости к своей бабушке, еще один мужчина, самостоятельный турист из КНР, обратился к врачам в городе Ческе-Будеёвице буквально пару часов назад. У всех проведено обследование, тесты направлены в пражскую лабораторию. Результаты ждем частично сегодня до полуночи, частично утром во вторник. На проверку тестов уходит около шести часов", - сказал министр.

По словам Войтеха, еще в одном случае - с туристкой из Бразилии, госпитализированной утром в пражской больнице Na Bulovce, - медики уже имеют результаты тестов, показавшие отсутствие у женщины коронавируса.

Как сказал глава минздрава, медикам известно о том, что средства личной защиты в некоторых аптеках в понедельник были полностью выкуплены, их продажа возобновится буквально в ближайший день, поскольку запасы этих материалов в республики достаточные.

"Сообщения об опасности и о быстром распространении коронавируса нельзя недооценивать. Но не менее важно, чтобы люди не поддавались панике. Госорганы, включая минздрав, внимательно следят за ситуацией и делают все необходимое для того, чтобы уберечь сограждан от этого заболевания. О принимаемых мерах, от контроля в аэропорту до наличия и запасов тех же личных средств защиты, и о многих других важных моментах в борьбе с коронавирусом, очень детально говорилось в понедельник на заседании совбеза республики", - сказал Войтех.

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