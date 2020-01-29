В ЕС подтвердили девять случаев заражения коронавирусом

Девять случаев заражения коронавирусом подтверждено в Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"На данный момент у нас есть четыре подтвержденных случая во Франции, четыре - в Германии, у нас также есть информация, что был подтвержден случай в Финляндии", - подытожила она, выступая в Европарламенте.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5999 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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