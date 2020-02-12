Берн расследует роль швейцарской компании в шпионской деятельности ЦРУ

Власти Швейцарии намерены разобраться в вызвавшей большой резонанс истории об использовании спецслужбами США и Германии швейцарской компании Crypto AG для шпионажа. 15 января Федеральный совет (правительство) "распорядился провести расследование", которое сейчас поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЦРУ и германская разведывательная служба БНД купили в 1971 году доли в базирующейся в кантоне Цуг компании Crypto AG через один из фондов в Лихтенштейне", - констатировала RTS. Crypto AG - один из лидеров по выпуску оборудования, используемого при шифровании секретной информации. Однако ее аппараты на самом деле были сконструированы таким образом, что "ЦРУ и БНД могли осуществлять прослушку иностранных государств".

По данным RTS, БНД в 1993 году перестала участвовать в этой операции, однако "Соединенные Штаты продолжали прослушивание вплоть до 2018 года". Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов - безопасное и уязвимое. Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам, тогда как многие другие государства, ничего не подозревая, приобретали шифровальные машины, которые давали спецслужбам США и ФРГ возможность шпионить. Всего эта разведывательная деятельность, получившей название "Операция Рубикон", затронула более 100 стран, в том числе Иран, Аргентину и Саудовскую Аравию. Нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу.

Как поясняет информационный портал швейцарского телевидения Swissinfo, "взломанные швейцарские устройства шифрования играли существенную роль, например, в рамках переговоров в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, на переговорах об американских заложниках в Иране в 1981 году и во время американского вторжения в Панаму в 1989 году". Кроме того, "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова".

Все это стало достоянием гласности в результате совместного журналистского расследования, проведенного программой швейцарского телевидения Rundschau, германской телекомпанией ZDF и американской газетой The Washington Post. Из имеющегося в их распоряжении досье явствует, что "высшие должностные лица Швейцарии в целом были осведомлены о роли Германии и США в связи с компанией Crypto AG, делая все, чтобы прикрыть эти отношения".