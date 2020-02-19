Рэпер Stormzy во второй раз признан лучшим исполнителем Великобритании

Европа 19 февраля 2020 04:37 (UTC+04:00)
Рэпер Stormzy во второй раз признан лучшим исполнителем Великобритании

Рэпер Stormzy получил музыкальную премию BRIT Awards в номинации "Лучший британский сольный исполнитель" во второй раз. Лауреатов награды объявляли вечером во вторник на лондонском стадионе O2 Arena, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Свою первую награду в той же категории Stormzy, в последние годы ставший одним из самых популярных молодых музыкантов Великобритании, получил в 2018 году.

Лучшей сольной исполнительницей на церемонии BRIT Awards 2020 была признана поп-певица Мейбл, выпустившая свой первый альбом High Expectations ("Большие надежды") в августе 2019 года. Лучшей международной исполнительницей объявили 18-летнюю американку Билли Айлиш, чья композиция No time to die ("Не время умирать") станет главной музыкальной темой одноименного фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, выходящего в прокат в апреле.

Композицией года стала песня Someone you loved ("Тот, кого ты любил") Льюиса Капальди, который был также признан лучшим новым исполнителем. Альбомом года стала Psychodrama ("Психодрама"), первая студийная пластинка лондонского рэпера Дэвида Омореги, выступающего под сценическим именем Дэйв. Лучшей группой был признан рок-коллектив Foals, основанный в 2005 году.

BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy. В прошлом лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles и Oasis, Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.

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