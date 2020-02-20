Юбилейный Берлинский кинофестиваль откроется показом драмы "Мой год Сэлинджера"

Юбилейный, 70-й, международный Берлинский кинофестиваль (Берлинале) открывается в четверг в германской столице показом драмы "Мой год Сэлинджера" (My Salinger Year) канадского режиссера Филиппа Фалардо. Официальная церемония пройдет в Театре на Потсдамской площади.

Фестиваль посетят, в частности, Джонни Депп, Хелен Миррен, Уиллем Дефо. Кроме того, в Берлин приедет бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Председателем жюри является британский актер, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс, известный по ролям в картинах "Лолита" (Lolita, 1997), "Женщина французского лейтенанта" (The French Lieutenant's Woman, 1981) и многим другим.

Продажи билетов на сеансы Берлинского кинофестиваля начались в понедельник - из года в год огромные очереди выстраиваются возле касс, в одни руки дают не более двух билетов. Есть возможность приобрести их через сайт смотра, однако там выбор значительно меньше. Некоторые приходят к кассам с раскладными стульями, термосами и спальными мешками.

В этом году руководить кинофестивалем будут сразу два человека - итальянский кинокритик Карло Шатриан и представительница Нидерландов Марит Риссенбейк. До прошлого года директором Берлинале неизменно с 2001 года был немец Дитер Косслик.

Организаторы кинофестиваля очень внимательно следят в этом году за развитием ситуации с распространением нового коронавируса. Одна из китайских делегаций, которая должна была впервые приехать на Берлинале, отменила свое участие. Из 280 заявленных участников из КНР в столицу ФРГ не приедут около 120.

О Берлинале

Всего в конкурсную программу вошли 18 фильмов, в том числе драма "Неизбранные дороги" Салли Поттер с Хавьером Бардемом, Сальмой Хайек и Лорой Линни в главных ролях, "Сибирь" американского режиссера Абеля Феррары с Уиллемом Дефо.

Фестиваль будет проходить по 1 марта. Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", которых удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного из них получил мультфильм "Золушка" (Cinderella, 1949).

Сейчас Берлинале все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитации запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по 120-130 млн евро.