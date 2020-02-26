Еврокомиссия считает, что ЕС должен готовиться к обширному распространению коронавируса
Евросоюз должен готовиться к распространению коронавируса на своей территории. Соответствующее заявление сделал в среду в Риме на пресс-конференции директор Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) Андреа Аммон. Мероприятие транслирует пресс-служба Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Аммон уточнил, что сообщество должно быть готово "к реализации сценария возникновения обширных зон распространения коронавируса" на своей территории.
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