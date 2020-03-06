Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374

Европа 6 марта 2020 21:42 (UTC+04:00)
Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 374. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте минздрава страны.

Ранее сообщалось о 345 случаях и пяти летальных исходах.

Согласно данным минздрава, в течение дня было выявлено еще 29 новых случаев заражения COVID-19 в стране.
В свою очередь издание Mundo сообщает, что еще один мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в больнице в Мадриде. Таким образом, число жертв коронавируса в Испании возрастает до шести.

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