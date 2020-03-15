МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию

МИД Великобритании рекомендует гражданам Соединенного Королевства по возможности отказаться от поездок в Испанию в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса в стране на Пиренейском полуострове, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство иностранных дел и по делам Содружества рекомендует отказаться от всех поездок в Испанию за исключением крайне необходимых… Гражданам Великобритании, в настоящий момент находящимся на территории Испании, настоятельно рекомендуется следовать предписаниям местных властей", - говорится в сообщении.

Власти Испании в субботу ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение на территории всей страны на 15 дней. Людям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы приобрести продукты, фармацевтическую продукцию и предметы первой необходимости. В стране будут закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, а также магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.

За последние сутки общее число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось на 1,5 тысячи человек – до 5,7 тысячи, из них почти три тысячи в Мадриде. Число жертв превысило 180 человек, из них 133 в столице. Испания занимает второе место в Европе по числу заразившихся и жертв после Италии.