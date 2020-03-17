В Латвии число зараженных коронавирусом выросло до 60 человек

Число зараженных коронавирусом в Латвии во вторник выросло еще на 11 человек и достигло 60. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

"COVID-19 выявлен еще у 11 человек – таким образом, общее число заболевших достигло 60", - говорится в сообщении.

В Латвии действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки в стране остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.