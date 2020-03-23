Во Франции число зараженных коронавирусом превысило 16 тысяч

Европа 23 марта 2020 00:23 (UTC+04:00)
Во Франции число зараженных коронавирусом превысило 16 тысяч

Более 16 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Франции с начала эпидемии, 674 оказались смертельными. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эпидемия продолжает ухудшаться и будет ухудшаться в последующие дни, - заявил он. - К настоящему моменту число подтвержденных случаев составляет 16018, при этом 35% заразившихся - люди младше 65 лет". По состоянию на вечер субботы число заразившихся новым коронавирусом во Франции составляло 14459 человек.

Число умерших выросло на 112 до 674 человек. По состоянию на вечер субботы в больницах с соответствующим диагнозом находится 7240 человек, из них 1746 - в тяжелом состоянии. "При этом 2200 выписаны из больниц и считаются излечившимися", - добавил он.

Саломон отметил, что информация о числе заразившихся может не отражать реальной картины и в действительности этот показатель может быть выше. Власти опираются на данные двух типов тестов, а также на информацию о поступивших в больницы с соответствующими симптомами. При этом в субботу министр здравоохранения Оливье Веран, выступая на таком же брифинге, заявил, что реальное количество случаев заражения может варьироваться от 30 тыс. до 90 тыс. по всей стране.

"Некоторые международные исследования утверждают, что девять из десяти человек не осознают, что они являются или являлись носителями вируса, потому что у них не было или практически не было симптомов, и они даже не думали проходить тест", - пояснил Саломон.

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