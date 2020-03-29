Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшится

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил граждан страны, что ситуация с распространением коронавируса еще ухудшится, призвав их не выходить из дома без лишней надобности. Текст письма главы правительства, которое, начиная с воскресенья, будет разослано в Великобритании по 30 млн адресов, было распространено 28 марта канцелярией премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться", - говорится в послании. На то, чтобы его напечатать и отправить практически всем жителям страны с населением 66,5 млн человек, из бюджета было выделено £5,8 млн ($7 млн).

"Мы делаем правильные приготовления, и чем четче мы все будем придерживаться правил, тем меньше жизней будет потеряно и тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло", - заверил премьер.

Джонсон поблагодарил медработников, которые ежедневно ведут борьбу с эпидемией, подчеркнув, что каждый житель сможет помочь им, если останется дома. Таким образом он уменьшит вероятность того, что сам заболеет или инфицирует других, что, в свою очередь, снизит нагрузку на больницы. "В это время национальной чрезвычайной ситуации я призываю вас, пожалуйста, оставаться дома, защитить национальную систему здравоохранения и спасти жизни", - говорится в послании. Вместе с ним британцы получат в конверте рекомендации правительства, выработанные в ответ на вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, а также описание его характерных симптомов.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Великобритании был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома за рядом исключений (приобретение продуктов или лекарств, поездка на работу и с нее, одноразовое занятие спортом). Джонсон не исключил ужесточения условий карантина, если население не будет соблюдать его. "Мы без колебаний пойдем дальше, если такова будет рекомендация ученых и врачей", - отмечается в письме.

По данным, обнародованным 28 марта, в Соединенном Королевстве было подтверждено более 17 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1019 человек умерли, из них 260 человек - за последние сутки. Как стало известно в пятницу, коронавирусная инфекция была подтверждена у Джонсона и главы Минздрава Мэтта Хэнкока. Они описали свои симптомы как слабовыраженные и объявили о самоизоляции. В субботу на самоизоляцию ушел и британский министр по делам Шотландии Алистер Джек.