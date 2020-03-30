Заводы Toyota в Европе не будут работать до середины апреля

Европа 30 марта 2020 09:11 (UTC+04:00)
Заводы Toyota в Европе не будут работать до середины апреля

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor не будет возобновлять производство на своих заводах в европейских странах как минимум до 20 апреля из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о предприятиях в Турции, Португалии, Великобритании, Польше, Чехии и Франции, не работающих с 16 марта. Завод в Санкт-Петербурге также закрыт на период с 28 марта по 5 апреля.

Таким образом, в настоящее время не работают все заводы Toyota, относящиеся к Европейскому региону. В прошлом году Toyota произвела в Европе порядка 780 тыс. автомобилей.

Из-за коронавируса японский концерн ранее частично остановил производство на заводах в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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