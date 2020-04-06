Во Франции за сутки умерли 833 человека, заразившихся коронавирусом

По меньшей мере 833 человека, заразившихся коронавирусом, умерли во Франции за последние 24 часа. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего в больницах с 1 марта умерли 6 494 человека, за последние сутки умерли 605 человек в больницах, - отметил он. - В домах престарелых умерли 2 417 человек с начала эпидемии <...> общее количество умерших сегодня составляет 8 911 человек. Это на 833 человека больше, чем вчерашние данные в 8 078".

По словам Верана, правительство решило начать масштабные медицинские проверки постояльцев домов престарелых. Министр указал, что такая мера позволит выделить среди постояльцев носителей вируса и отделить их от остальных, чтобы избежать новых заражений.

Он также отметил, что в реанимациях до сих пор находятся 7 072 человека. что на 94 больше, чем вчера. Как пояснил Веран, это самый малочисленный рост среди тяжелобольных, начиная с 17 марта, однако, по его словам, Франция "еще не достигла окончательного пика развития эпидемии". "Европа этим вечером все еще является эпицентром эпидемии", - подчеркнул министр.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, умерли 47. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.