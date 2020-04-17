ВОЗ подтвердила, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что по состоянию на 17 апреля "зарегистрировано 2 034 802 подтвержденных случая COVID-19, включая 135 163 летальных исхода, о которых в ВОЗ поступили сообщения".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.