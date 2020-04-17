ВОЗ подтвердила, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн
Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что по состоянию на 17 апреля "зарегистрировано 2 034 802 подтвержденных случая COVID-19, включая 135 163 летальных исхода, о которых в ВОЗ поступили сообщения".
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.
Лента новостей
Пленарное заседание и сессии комитетов Милли Меджлиса будут проводиться посредством видеоконференции
Ограничения в связи с режимом карантина в Азербайджане не будут распространяться на депутатов, их личный и служебный транспорт
Предложения и рекомендации 31 депутата по отчету за прошлый год были направлены в Кабмин Азербайджана
Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено – письмо Президенту Ильхаму Алиеву от семьи Национального героя
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи (ФОТО)