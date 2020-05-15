Исландия откроет границы с 15 июня
Исландия с 15 июня откроет границы для туристов, сказал премьер-министр страны Катрин Якобсдоуттир. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", пишет журнал The Reykjavik Grapevine.
Отмечается, что также отменят двухнедельный карантин по прибытии, но туристов обяжут сдавать экспресс-тест на коронавирус.
В Исландии коронавирусом заразились 1802, скончались 10 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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