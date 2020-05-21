Франция может перенести муниципальные выборы на 2021 год

Второй тур муниципальных выборов во Франции может пройти в июне этого года или в январе 2021 года. Соответствующее предложение озвучил на встрече с представителями политических партий премьер-министр страны Эдуар Филипп. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство France Presse.

"Премьер-министр выступил категорически против сентября и осени в целом, сказав, что либо в июне, либо в январе", - приводит агентство слова главы оппозиционной партии "Республиканцы" Кристиана Жакоба. Другие участники встречи подтвердили эту информацию, отметив, что премьер-министр не хочет совмещать выборы и начало нового учебного года. В целом мнения разделились, пока однозначного решения нет ни со стороны правительства, ни со стороны политических сил, сообщает France Presse.

Источники агентства в окружении премьера сообщили, что Филипп хочет не допустить переноса выборов на срок позднее января 2021 года. В конце недели правительство представит парламенту доклад, в котором будет обозначена позиция по этому вопросу.

Ранее научный совет при правительстве Франции оценил перспективу проведения второго тура муниципальных выборов, отложенного из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Согласно заключению экспертов, голосование возможно в июне, однако для этого следует принять дополнительные меры, чтобы снизить риск распространения коронавируса, в том числе изменить порядок проведения избирательных кампаний.