Продажи Burberry упали на 27% с начала года

Продажи компании в сфере индустрии моды Burberry в четвертом квартале финансового года (с января по конец марта) снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в предварительном отчете компании, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, в феврале самое крупные потери были на азиатских рынках, где во время пика пандемии было закрыто большинство магазинов, а оставшиеся работали по укороченному графику. В марте начали страдать рынки Европы, Ближнего Востока, Африки и стран Северной и Южной Америки, где из-за правительственных предписаний пришлось приостановить работу всех магазинов. В целом из-за коронавируса в марте были закрыты 60% магазинов бренда.

"Для ограничения влияния вспышки [коронавируса] на наш бизнес мы предприняли ряд действий по сокращению затрат и защите финансового положения, в частности пересмотр договоров по аренде торговых площадей, ограничения в наборе персонала, поездках и необязательных расходах", - говорится в документе.

Индустрия моды в Великобритании переживает тяжелые времена. По данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), розничные продажи одежды в апреле упали на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие фирмы вынуждены сокращать штат сотрудников и урезать расходы. Одна из крупнейших британских сетей Marks&Spencer отчиталась о снижении прибыли более чем на £100 млн ($121 млн) и отказалась от выплаты дивидендов по итогам года. Другой крупный британский ретейлер Debenhams объявил о закрытии семи магазинов и сокращении более 400 рабочих мест.

Великобритания с 13 мая начала первый этап смягчения ограничительных мер, действующих в стране с 23 марта, однако послабления пока касаются только пребывания на улице и работы строительных и промышленных предприятий. Открытие ряда магазинов, не торгующих продовольствием или продуктами первой необходимости, может произойти с 1 июня при продолжении падения показателей инфицирования и смертности из-за коронавируса.