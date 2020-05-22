ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть свое одностороннее решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), а Россию - вернуться к выполнению договора в полном объеме. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Боррель подчеркнул, что "сожалеет об объявлении США о выходе из Договора по открытому небу".

"Выход из договора - это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение [о выходе из ДОН], - говорится в заявлении. - Европейский союз изучит последствия этого шага для своей безопасности".

"ДОН - это ключевой элемент нашей архитектуры контроля над вооружениями, который служит ключевым элементом по укреплению взаимного доверия и безопасности. С момента вступления в силу в 2002 году этот договор позволил осуществить более 1 500 инспекционных полетов над территорией всех стран - участников соглашения. Договор обеспечивает прозрачность и предсказуемость и является важным вкладом в европейскую и глобальную безопасность и стабильность", - говорится в документе.

Боррель подчеркнул, что все страны - участники договора "должны признать это и гарантировать полное его выполнение".