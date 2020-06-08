Глава МВД Франции сообщил о введении запрета на удушающий прием при полицейском задержании
Власти Франции вводят запрет на использование представителями правоохранительных органов удушающего приема при задержании подозреваемых. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник глава МВД республики Кристоф Кастанер в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам расизма в рядах полиции.
"Этому приему больше не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот метод влечет за собой опасность", - сказал министр. Он заявил, что "если полицейский или жандарм во время задержания удерживает лежащего на земле человека, то ему теперь будет запрещено нажимать на затылок или шею".
В ходе своего выступления министр внутренних дел страны объявил о проведении "углубленных проверок в системе МВД" в целях борьбы с проявлениями расизма. "Я хочу, чтобы полиция проявляла полную нетерпимость к расизму. Я также считаю, что ни один расист не может носить форму полиции или жандарма", - заявил он.
Объявление о запрете на использование удушающего приема сделано главой французского МВД после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.