В Британии зафиксировали рекордно низкое число смертей из-за COVID-19 с конца марта

В Британии зафиксировано рекордно низкое число летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает The Guardian.

Так, жертвами заболевания за сутки стали 36 пациентов. Общее число смертей почти достигло 41,7 тыс. человек.

Кроме того, COVID-положительный тест за сутки получили 1 514 граждан. Общее число выявленных случаев возросло до 295 889 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.