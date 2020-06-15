В Британии зафиксировали рекордно низкое число смертей из-за COVID-19 с конца марта
В Британии зафиксировано рекордно низкое число летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает The Guardian.
Так, жертвами заболевания за сутки стали 36 пациентов. Общее число смертей почти достигло 41,7 тыс. человек.
Кроме того, COVID-положительный тест за сутки получили 1 514 граждан. Общее число выявленных случаев возросло до 295 889 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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